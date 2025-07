Viação e Obras homenageia engenheiros sanitaristas pelo trabalho essencial em Várzea Grande Profissionais da área técnica contribuem diretamente para a saúde pública e o desenvolvimento urbano do Município Neste 13 de julho... Momento MT|Do R7 13/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h57 ) twitter

Profissionais da área técnica contribuem diretamente para a saúde pública e o desenvolvimento urbano do Município Neste 13 de julho, Dia do Engenheiro Sanitarista, a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande destaca o papel dos profissionais que atuam na área técnica com responsabilidade e compromisso, contribuindo com projetos e obras que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Para saber mais sobre a homenagem e o trabalho desses profissionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

