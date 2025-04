Viaturas vão possibilitar que municípios levem mais segurança para a população”, afirma prefeita A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, afirmou que a entrega de uma nova viatura para apoiar as ações da Defesa Civil Municipal vai... Momento MT|Do R7 13/04/2025 - 12h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 12h05 ) twitter

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, afirmou que a entrega de uma nova viatura para apoiar as ações da Defesa Civil Municipal vai garantir mais segurança para os moradores da região oeste do Estado. Ela foi uma dos 60 prefeitos a receberem, do Governo de Mato Grosso, as chaves dos veículos nessa sexta-feira (11.4), em solenidade na Arena Pantanal, em Cuiabá. As viaturas somam o investimento de R$ 6,7 milhões, fruto de parceria entre o Governo do Estado e o senador Jayme Campos.

