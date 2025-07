Vice-governador destaca investimento histórico e virada na segurança pública: “Forças mais valorizadas, estruturadas e eficientes” O vice-governador Otaviano Pivetta destacou, nesta quarta-feira (16.7), os avanços do programa Tolerância Zero contra facções criminosas...

O vice-governador Otaviano Pivetta destacou, nesta quarta-feira (16.7), os avanços do programa Tolerância Zero contra facções criminosas, durante balanço realizado no Palácio Paiaguás. Na ocasião, foram entregues 1.950 pistolas Glock a policiais penais, em um investimento de R$ 3,8 milhões. Segundo Otaviano, os avanços no enfrentamento às facções criminosas são resultado de uma mudança estratégica iniciada em 2019, quando o Governo do Estado passou a priorizar a segurança pública, com mais recursos, estrutura e valorização profissional.

