Vice-governador destaca melhorias nos indicadores da alfabetização: “meta é estar entre os cinco primeiros”

O vice-governador Otaviano Pivetta destacou os avanços do Governo do Estado na área da educação, durante a 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT, na quarta-feira (20.08), no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande. Ele ressaltou que Mato Grosso saiu da 20ª colocação, em 2021, e hoje ocupa o 9º lugar no ranking nacional de alfabetização. A meta, segundo ele, é chegar entre os cinco melhores estados do país.

