Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vice-governador Otaviano Pivetta assume comando do Estado

O governador Mauro Mendes transmite o cargo para o vice-governador Otaviano Pivetta a partir deste sábado (23.8). Mauro Mendes se afasta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O governador Mauro Mendes transmite o cargo para o vice-governador Otaviano Pivetta a partir deste sábado (23.8). Mauro Mendes se afasta do cargo até o dia 31 de agosto. Essa é a 16ª vez que Otaviano Pivetta assume o comando do Estado desde 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.