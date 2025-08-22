Vice-governador Otaviano Pivetta assume comando do Estado O governador Mauro Mendes transmite o cargo para o vice-governador Otaviano Pivetta a partir deste sábado (23.8). Mauro Mendes se afasta...

O governador Mauro Mendes transmite o cargo para o vice-governador Otaviano Pivetta a partir deste sábado (23.8). Mauro Mendes se afasta do cargo até o dia 31 de agosto. Essa é a 16ª vez que Otaviano Pivetta assume o comando do Estado desde 2019.

