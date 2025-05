Vice-prefeita reforça parceria com PRF em lançamento da Campanha Maio A vice-prefeita e secretária municipal de Mobilidade Urbana (Semob), coronel Vânia Rosa, participou do lançamento da campanha Maio... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 11h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h26 ) twitter

A vice-prefeita e secretária municipal de Mobilidade Urbana (Semob), coronel Vânia Rosa, participou do lançamento da campanha Maio Amarelo, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (6). Com o tema: “Desacelere, seu bem maior é a vida”, as iniciativas serão intensificadas ao longo do mês, com apoio de parceiros como a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Semob, Detran/MT, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Nova Rota do Oeste e Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações da campanha! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Várzea Grande inicia retirada de 20 radares de trânsito

