Vice-prefeita vistoria interdições e orienta motoristas sobre o trânsito

A vice-prefeita e secretária Municipal de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa, realizou, na segunda-feira (23), durante o horário de pico, a vistoria de dois pontos de interdição de trânsito em andamento na cidade de Cuiabá. Os locais visitados foram a Avenida Miguel Sutil, nas proximidades do Complexo Leblon, e o cruzamento da Morada do Ouro. O objetivo da ação foi acompanhar de perto o fluxo de trânsito em um horário considerado crítico, por volta das 17h, e orientar motoristas quanto às alterações no tráfego.

