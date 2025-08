Vice-prefeito de Sinop recebe homenagem póstuma ao pai em solenidade de celebração de 190 anos da ALMT

Momento MT |Do R7

O vice-prefeito de Sinop, Paulinho Abreu, foi um dos homenageados durante a solenidade em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizada nesta quarta-feira (06), no Plenário das Deliberações, em Cuiabá. Ele recebeu a Comenda Memória do Legislativo em nome de seu pai, Jorge Antônio de Abreu (in memoriam), em reconhecimento à sua contribuição marcante para a política mato-grossense.

