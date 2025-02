Vice-prefeito de Sorriso participa de posse da nova mesa diretora da ALMT

Momento MT |Do R7

O vice-prefeito de Sorriso, Acacio Ambrosini, esteve presente na cerimônia de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizada segunda-feira (3), no Plenário das Deliberações Renê Barbour, em Cuiabá. Acompanhado pelo secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Adriano Denardi, e pelo secretário adjunto de Governo, Cledson Assis, Acácio participou do evento que oficializou a nova composição da direção do Legislativo Estadual para o biênio 2025-2027.

