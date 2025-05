Vicky, filha de Justus completa 5 anos e ganha surpresa da mãe: Café da manhã Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, completou 5 anos de vida e acordou, com um super café da manhã, neste sábado (17... Momento MT|Do R7 17/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 14h03 ) twitter

Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, completou 5 anos de vida e acordou, com um super café da manhã, neste sábado (17). A mesa farta, exibida nas redes sociais pela mãe da menina, continha balões na cor rosa decorados com o nome da aniversariante, dois bolos, pães de queijo, vela com glitter e uma foto da pequena numa moldura.

