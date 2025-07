Vigia Mais Motorista vence 2º Prêmio de Eficiência e Inovação por satisfazer cidadão O programa Vigia Mais Motorista, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), ficou em segundo lugar no 2º Prêmio de Eficiência... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h37 ) twitter

Vigia Mais MT - Mato Grosso é pioneiro no sistema de segurança no Brasil - Jornal Correio da Semana Momento MT

O programa Vigia Mais Motorista, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), ficou em segundo lugar no 2º Prêmio de Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, na categoria Satisfação do Cidadão. A divulgação dos vencedores pelo Governo de Mato Grosso ocorreu nesta segunda-feira (7.7), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

