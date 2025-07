Vigia Mais MT auxilia na prisão de dois foragidos da Justiça em Cuiabá

O programa Vigia Mais MT auxiliou na detenção de dois homens com mandados de prisão em aberto, por meio da atuação integrada das câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares. Com essas ocorrências, já são quatro prisões realizadas com o apoio da tecnologia do programa nos últimos cinco dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: