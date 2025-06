Momento MT |Do R7

Vigia Mais MT auxilia na recuperação de caminhonete roubada em menos de 24 horas Uma ação rápida com apoio do programa Vigia Mais MT resultou na recuperação de uma caminhonete roubada em Rondonópolis (a 215 km da...

Uma ação rápida com apoio do programa Vigia Mais MT resultou na recuperação de uma caminhonete roubada em Rondonópolis (a 215 km da capital) em menos de 24 horas depois do crime. O veículo, uma Chevrolet S10 de cor preta, foi localizado, na tarde deste sábado (7.6), em Várzea Grande.

