Vigia Mais MT recupera 74 veículos em 2025 e devolve R$ 3,3 milhões em patrimônio a vítimas de furto ou roubo As câmeras do Vigia Mais MT auxiliaram na recuperação de 74 veículos furtados ou roubados, em municípios da Baixada Cuiabá e do interior... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h00 ) twitter

As câmeras do Vigia Mais MT auxiliaram na recuperação de 74 veículos furtados ou roubados, em municípios da Baixada Cuiabá e do interior do Estado, desde o início deste ano. As apreensões representam R$ 3,3 milhões de patrimônio recuperado, que foram devolvidos à população, entre motocicletas, automóveis, caminhonetes e caminhões.

