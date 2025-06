Vigilância Ambiental intensifica monitoramento do Aedes aegypti com ovitrampas As equipes da Vigilância em Saúde Ambiental estão intensificando as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Vila...

As equipes da Vigilância em Saúde Ambiental estão intensificando as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Vila Bela e São José com a implantação da Vigilância Entomológica que faz o uso de ovitrampas — armadilhas utilizadas para monitorar a presença do vetor responsável pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. Infelizmente, os profissionais de saúde se depararam com diversos locais com acúmulo de materiais que podem se tornar potenciais criadouros do mosquito.

