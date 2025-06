Vigilância Ambiental intensifica pesquisa de leishmaniose canina em bairros do Município

Momento MT |Do R7

De janeiro a junho deste ano foram realizados 43 testes, todos deram negativos. Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental estão reforçando as ações de monitoramento e controle da leishmaniose canina em diversos bairros do Município. A iniciativa integra uma estratégia preventiva para detectar precocemente casos da doença e conter sua disseminação na área urbana, sobretudo em cães que vivem próximos a matas ou em locais propícios ao habitat do vetor — o mosquito-palha.

