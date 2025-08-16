Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vigilância Ambiental realiza coleta preventiva contra leishmaniose no Projeto Casulo

Buscando identificar focos da doença e reforçar a proteção da saúde pública A Vigilância Ambiental de Sorriso realizou, nesta sexta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Buscando identificar focos da doença e reforçar a proteção da saúde pública

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais informações sobre essa importante ação de saúde pública.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.