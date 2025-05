Vigilância em Saúde Ambiental realiza leitura das armadilhas ovitrampas instaladas no Bela Vista Um segundo laboratório, em instalação, deve ser usado especificamente para a análise do material que será coletado pelas armadilhas... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h57 ) twitter

Um segundo laboratório, em instalação, deve ser usado especificamente para a análise do material que será coletado pelas armadilhas ovitrampas. As armadilhas ovitrampas instaladas no fim de abril (22) no Bairro Bela Vista já tiveram suas primeiras leituras. Na primeira leitura do mapa de calor que mede a proliferação do Aedes aegypti, quatro pontos vermelhos, identificados como alto índice, também foram identificadas três pontos laranjas que mostram índices elevados; pontos azuis e amarelos também requerem um olhar mais detalhado. Locais marcados com verde são pontos sem constatação de focos, conforme as imagens divulgadas pelo Ministério da Saúde sobre Sorriso. Para mais detalhes sobre as ações de vigilância e controle, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto permite a servidor de instituição científica receber bolsa

