Vigilância Sanitária apresenta balanço do primeiro semestre com quase 2 mil ações realizadas

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o Relatório Semestral, detalhando as ações de vigilância sanitária realizadas no primeiro...

Momento MT

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o Relatório Semestral, detalhando as ações de vigilância sanitária realizadas no primeiro semestre do ano. Os dados revelam um volume significativo de atividades, totalizando 1.988 procedimentos, que abrangem desde o recebimento de denúncias até a fiscalização de estabelecimentos e a análise de projetos arquitetônicos.

