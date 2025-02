Vigilância Sanitária realiza descarte de produtos irregulares

Momento MT |Do R7

Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a equipe da Vigilância Sanitária realizou o descarte de 100 quilos de produtos irregulares recolhidos de estabelecimentos comerciais ao longo desta semana. Os itens são variados e incluíam desde produtos fora do prazo de validade até itens com alterações no aspecto.

