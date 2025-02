Momento MT |Do R7

Viih Tube e Eliezer anunciam batismo religioso com vídeo: ‘Nascemos de novo!’ Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para anunciar ao público que participaram de um batismo religioso. Os pais de Lua, 1 ano...

Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para anunciar ao público que participaram de um batismo religioso. Os pais de Lua, 1 ano e 10 meses, e Ravi, nascido em novembro, compartilharam um vídeo da cerimônia marcada por um mergulho em meio a uma nova era da relação do casal com a fé em Deus.

Saiba mais sobre este momento especial e as reações dos famosos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: