Viih Tube e Eliezer celebram 3° mesversário de Ravi e abre álbum: ‘Nosso menino!’ Viih Tube abriu o álbum da festa de mesversário que promoveu para o caçula, Ravi, com o marido, o ex-BBB Eliezer. No Instagram, a influenciadora...

Viih Tube abriu o álbum da festa de mesversário que promoveu para o caçula, Ravi, com o marido, o ex-BBB Eliezer. No Instagram, a influenciadora digital compartilhou várias fotos e vídeos do evento, que teve como tema a animação infantil Os Backyardigans. “É tão gostoso comemorar cada mês com você meu príncipe”, disse ela na legenda.

