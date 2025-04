Viih Tube exibe álbum de cliques da festa de 2 anos de Lua: ‘Te amo tanto minha Barbie!’ Lua, filha de Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, de 35, celebrou seu aniversário de 2 aninhos, na última quarta-feira (9), com muito... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h07 ) twitter

Lua, filha de Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, de 35, celebrou seu aniversário de 2 aninhos, na última quarta-feira (9), com muito estilo. Na manhã desta quinta-feira (10), Viih abriu um álbum de fotos com os cliques mais especiais do aniversário. A pequena celebrou a data em um buffet de São Paulo, com o tema Barbie Sereia. Na legenda, Viih Tube se declarou para filha e escreveu sobre os momentos especiais vividos na festa. “Eu te amo tanto minha Barbie. Ver você reagindo a todas coisas que gostava no filme da Barbie, as Barbies idênticas, a decoração, você admirando cada coisa, cada detalhe! Valeu tanto a pena! Te amo muito minha princesa sereia. 2 anos!”, escreveu a mãe da primogênita. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e veja todos os detalhes dessa festa incrível! Leia Mais em Momento MT: Lideranças indígenas cobram do Congresso respeito aos seus direitos

