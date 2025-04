Viih Tube perde 15 kg após malhar pesado e brinca: ‘Vai embora, diástase do cão!’ Viih Tube, de 24 anos, mostrou nesta terça-feira (29), que está firme e determinada na rotina fitness e com metas bem definidas. Entre...

Viih Tube, de 24 anos, mostrou nesta terça-feira (29), que está firme e determinada na rotina fitness e com metas bem definidas. Entre os objetivos, está a redução da diástase, condição que causa a separação dos músculos do abdômen e é comum após a gravidez. Logo cedo, enquanto se exercitava, a influenciadora digital se filmou e brincou: “Vai embora, diástase do cão!”. Viih, mãe de Lua Di Felice, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, contou aos seguidores que está usando calça no tamanho 40, após perder 15 kg.

