Viih Tube perde 15 quilos e desabafa sobre críticas: ‘Nunca desestimule alguém’

Viih Tube, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (10), para compartilhar um vídeo do antes e depois do seu processo de emagrecimento. A influenciadora, que é mãe de Lua, de 2 ano, e Ravi, de 7 meses, desabafou sobre as críticas que recebeu durante a jornada e contou que perdeu 15 kg com dedicação à dieta, aos treinos e cirurgia. “Nunca desestimule alguém, nunca fale que não vai dar certo, mesmo que pareça um longo caminho”, escreveu ela na legenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a jornada de Viih Tube!

