Vinte e seis policiais militares são formados no primeiro curso de mecânica de armas leves e administração de materiais A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta sexta-feira (13.6), a formatura do primeiro curso de mecânico de armas leves...

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta sexta-feira (13.6), a formatura do primeiro curso de mecânico de armas leves e administração de materiais, com 27 policiais militares, em solenidade no antigo prédio do Quartel Comando Geral, em Cuiabá.

Para mais detalhes sobre essa importante formação e seus impactos na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: