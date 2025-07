Violência contra pessoa idosa será tema de audiência pública na Câmara Municipal Violência contra pessoa idosa será tema de audiência pública na Câmara Municipal . A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza nesta... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h58 ) twitter

Violência contra pessoa idosa será tema de audiência pública na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza nesta segunda-feira (28), a partir das 14h, uma audiência pública com foco no combate à violência contra a pessoa idosa. O evento será no auditório da Casa de Leis e é aberto à população. A iniciativa é do vereador Gelsão da Saúde, que também atua como vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Ele destaca a urgência do tema diante do número crescente de denúncias recebidas pelo Conselho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante audiência! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura reforça pedido para manter a cidade limpa

