Violência Doméstica: Dois homens são presos suspeitos por agredirem esposas

Dois homens suspeitos por violência doméstica foram presos em flagrante, na madrugada deste domingo (23.06), por policiais militares do 11º Batalhão, nos municípios de Cláudia e Vera (a 568 km e 463 km de Cuiabá, respectivamente). As vítimas foram duramente agredidas pelos denunciados e resgatadas com diversos ferimentos pelo corpo.

