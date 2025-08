Violência psicológica contra a mulher é tema de entrevista em Sinop Encerrando a rodada de entrevistas do projeto Diálogos com a Sociedade em Sinop, nesta sexta-feira (1º), o tema abordado foi a violência... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h38 ) twitter

Encerrando a rodada de entrevistas do projeto Diálogos com a Sociedade em Sinop, nesta sexta-feira (1º), o tema abordado foi a violência psicológica contra a mulher. O programa contou com a participação do promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Pedro da Silva Figueiredo Júnior; da delegada da Polícia Civil (PJC-MT), Renata Silva Evangelista; e da defensora pública (DPMT), Luciana Barbosa Garcia.Logo no início da entrevista, o promotor de Justiça destacou os tipos de violência contra a mulher sendo: física, patrimonial e sexual e a característica silenciosa da violência psicológica. “Ela é uma violência silenciosa, aquela que ninguém escuta. Muitas vezes, quando a mulher grita, já não tem mais voz. É aquela que começa dentro de casa, onde ela se vê em um ciclo e, muitas vezes, não sabe que está sendo violentada.” Para saber mais sobre este importante tema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sine de Cuiabá tem 95 vagas abertas para garçom e mais 289 em diversas áreas

