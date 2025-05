Violência sexual contra crianças e adolescentes cresce 21% em MT No mês do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dados do Poder... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No mês do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dados do Poder Judiciário de Mato Grosso revelam que o número de processos por estupro de vulnerável aumentou 21% entre os anos de 2023 e 2024. Em 2023, foram 1.714 processos registrados; em 2024, o número subiu para 2.082. Somente nos quatro primeiros meses de 2025, já foram distribuídos 627 novos casos. As informações foram extraídas do Painel Litígio Analítico da área de Ciência de Dados, pelo time de Inteligência de Negócio do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (DAPI) da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ). De acordo com o mesmo levantamento, as cinco comarcas com maior número de processos judiciais envolvendo crianças e adolescentes em 2025 são: Cuiabá (2.555), Rondonópolis (1.367), Várzea Grande (1.328), Sinop (1.105) e Primavera do Leste (603). Esses dados abrangem diversas naturezas processuais — como medidas protetivas, atos infracionais, pedidos de proteção, entre outros — e evidenciam a concentração de casos em municípios de maior porte populacional, reforçando a importância de políticas públicas de prevenção e atendimento. Para entender melhor essa situação alarmante e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Aprovado na CRA, marco do licenciamento ambiental vai a Plenário com urgência

CCJR analisa 33 projetos em reunião ordinária

Câmara poderá votar até julho proposta que estende prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência