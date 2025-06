Virada Sustentável 2025 deixa peças artísticas em parques estaduais de Cuiabá

A Virada Sustentável deixou 2 obras semi temporárias de legado para a cidade de Cuiabá. No parque Massairo Okamura a obra da artista indígena Kaya Agari e no parque Zé Bolo Flô a pintura em grafite Mulheres do Cerrado, do coletivo Manas do Mato. As obras ficarão expostas nas Unidades de Conservação estaduais por pelo menos um ano.

Para saber mais sobre essas incríveis obras e o impacto da Virada Sustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: