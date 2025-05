Virada Sustentável em MT tem programação gratuita em Rondonópolis e Cuiabá a partir deste sábado (24) A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), o Instituto Virada Sustentável e parceiros iniciam neste fim de semana, em Rondonópolis... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), o Instituto Virada Sustentável e parceiros iniciam neste fim de semana, em Rondonópolis, a programação do evento Virada Sustentável. Na programação estão ações como intervenções artísticas, atividades de bem-estar, oficinas, palestras e sessões de cinema, dentre outras. Uma escultura gigante do artista Edu Baum e mostra de fotografias de Araquém Alcântara figuram entre os destaques da agenda.

Não perca a chance de participar desse evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Suspeito de tentativa de feminicídio em Goiás é preso pela Polícia Militar de Mato Grosso

Alimentos arrecadados na 6ª edição da Corrida do Legislativo são entregues a instituições filantrópicas de Cuiabá

CI vota fim da preferência da Petrobras na exploração do pré-sal