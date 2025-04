Virada Sustentável terá atividades também em Rondonópolis A população de Rondonópolis vai poder participar durante a semana do meio ambiente de um dos principais eventos que abordam o tema... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A população de Rondonópolis vai poder participar durante a semana do meio ambiente de um dos principais eventos que abordam o tema da sustentabilidade no Brasil. Está previsto para os dias 31 de maio e 1º de junho a Virada Sustentável em Rondonópolis, primeira cidade do interior do Mato Grosso que recebe as atividades do evento. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as atividades e como participar deste importante evento! Leia Mais em Momento MT: Desenvolve MT explica como ‘’limpar nome’’ e solicitar crédito mais de uma vez

Governo lança primeiro processo de contratação para conclusão das obras do BRT

Moretto defende transporte universitários para cinco campis da Unemat