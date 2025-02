Virginia celebra volta às aulas das filhas e exibe mochilas escolhidas: ‘Personagens’

Momento MT |Do R7

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe voltaram às aulas, nesta quarta-feira (22). A influencer e empresária compartilhou em seu Instagram um registro das meninas sorridentes e uniformizadas, com Maria Flor usando laço e mochila temática do Homem-Aranha. Maria Alice, por sua vez, escolheu mochila da Minnie.

