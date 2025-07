Virgínia Fonseca anuncia rede de academias com franquias A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca surpreendeu ao revelar sua próxima empreitada fora do universo da beleza: uma rede de... Momento MT|Do R7 12/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 16h37 ) twitter

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca surpreendeu ao revelar sua próxima empreitada fora do universo da beleza: uma rede de academias, com planos de abrir as primeiras unidades por meio de franquias já em junho de 2025. Famosa por cofundar a marca de cosméticos WePink — que faturou R$ 750 milhões no último ano — ela anunciou durante uma live no Instagram que entrará com tudo no setor fitness. “Esse mês de junho vou mostrar um pouco mais da academia para vocês”, afirmou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova empreitada!

