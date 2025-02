Virginia Fonseca curte dia de sol, no Rio de Janeiro: ‘Pode dar play no Carnaval?’ Virginia Fonseca já está no ritmo de folia: a influenciadora de 25 anos viajou para o litoral do Rio, onde tem uma casa em Mangaratiba...

