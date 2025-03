Virginia Fonseca curte passeio marítimo em Angra dos Reis com a família: ‘Meus amores’ Virginia Fonseca, de 25 anos, exibiu cliques com a família nesta segunda-feira (10), enquanto curtia um dia cheio de aventuras0. A...

Virginia Fonseca, de 25 anos, exibiu cliques com a família nesta segunda-feira (10), enquanto curtia um dia cheio de aventuras. A apresentadora mostrou momentos de afeto com as filhas mais velhas, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice Fonseca, de 3, e compartilhou um clique beijando o marido, Zé Felipe, durante um passeio marítimo em Angra dos Reis, no Rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: