Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio: ‘Muita honra de chegar aqui’ Virginia Fonseca, de 26 anos, foi anunciada oficialmente como a nova rainha de bateria da Grande Rio, que desfilará no Grupo Especial... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca, de 26 anos, foi anunciada oficialmente como a nova rainha de bateria da Grande Rio, que desfilará no Grupo Especial do Carnaval 2026. Os últimos ajustes do anúncio ocorreram nesta quinta-feira (22), quando a influenciadora digital foi até o Rio de Janeiro para uma reunião com a escola de samba de Duque de Caxias. O posto foi ocupado por Paolla Oliveira nos últimos anos e estava vago desde o vice-campeonato da disputa em fevereiro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase de Virginia! Leia Mais em Momento MT: TCE-MT lança 6ª edição da Cartilha de Classificação de Irregularidades

Prefeitura de Cuiabá promove ação inédita de orientação no Mercado do Porto

Projeto permite a servidor de instituição científica receber bolsa