Virginia Fonseca exibe shape trincado em dia de piscina com família: ‘Domingando’

Virginia Fonseca, de 25 anos, aproveitou o domingo (23), em família. A influenciadora compartilhou nesta tarde fotos nas quais aparece curtindo a piscina da sua mansão, em Goiás, com o marido, Zé Felipe, de 26, e as filhas, Maria Alice, de 3, e Maria Flor, de 2. Na postagem, ela celebrou. “Domingando”, escreveu a nora de Leonardo na legenda da publicação. Para aproveitar o momento com o maridão e as pequenas, Virginia colocou um biquíni fio-dental vinho e exibiu sua barriga chapada cinco meses após dar à luz José Leonardo, seu filho caçula.

