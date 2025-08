Momento MT |Do R7

Virginia Fonseca ganha buquê com 500 rosas avaliado em R$ 18 mil em Dubai Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores neste sábado (2), ao mostrar um presente especial que recebeu durante sua estadia...

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores neste sábado (2), ao mostrar um presente especial que recebeu durante sua estadia em Dubai: um buquê com 500 rosas vermelhas. A influenciadora publicou fotos com o arranjo e escreveu: “Um dia especial pra você…”. Acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor Fonseca e José Leonardo Fonseca, além dos amigos Lucas Guedez e Hebert Gomes, Virginia tem aproveitado dias de lazer no país árabe.

