Virginia Fonseca ganha flores em caminhão e fãs levantam suspeita: ‘Deu o que falar’

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar um enorme buquê de flores entregue por caminhão nesta terça-feira (29). Na legenda da publicação, ela citou a música “Eu Vou na Sua Casa”, de Felipe Amorim, Vitão e BIN: “Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa.” O arranjo tinha 200 rosas colombianas e custa cerca de R$ 2.051. A entrega especial, feita com um caminhão, sai por volta de R$ 2.190 e precisa ser encomendada por telefone, segundo informou uma funcionária da floricultura. A apresentação dura cerca de dois minutos e as flores não ficam com quem recebe. Para saber mais sobre essa surpresa e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: DAE avança e corrige ligações irregulares que afetam pressão e abastecimento

