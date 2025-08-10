Virginia Fonseca homenageia Zé Felipe no Dia dos Pais: ‘Papai das Marias e do José!’ Virginia Fonseca, 26, homenageou o ex-marido, Zé Felipe, 27, neste domingo (10), Dia dos Pais. Ela publicou uma foto do cantor com... Momento MT|Do R7 10/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h57 ) twitter

Virginia Fonseca fez homenagem a Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Virginia Fonseca, 26, homenageou o ex-marido, Zé Felipe, 27, neste domingo (10), Dia dos Pais. Ela publicou uma foto do cantor com os três filhos do ex-casal Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 10 meses e desejou felicidades. “Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José! Que Deus abençoe sua vida e lhe dê muitos anos para viver todos os momentos com nossos filhos”, escreveu.

