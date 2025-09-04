Logo R7.com
Virgínia Fonseca recebe novo buquê de rosas e gera especulações: ‘Amo receber’

Virgínia Fonseca, de 26 anos, mostrou nesta quinta-feira (4), que recebeu outro enorme buquê de rosas. A empresária publicou o registro pouco depois de passar três dias em um iate com o jogador Vini Jr., em meio a rumores de um possível affair. No Instagram, a influenciadora disse adorar ganhar flores. Este é o terceiro buquê que ela recebe desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, em julho, o que reforçou as especulações sobre um envolvimento com o atacante do Real Madrid. Nenhum dos dois comentou o assunto.

