Virgínia Fonseca recebe novo buquê de rosas e gera especulações: ‘Amo receber’ Virgínia Fonseca, de 26 anos, mostrou nesta quinta-feira (4), que recebeu outro enorme buquê de rosas. A empresária publicou o registro... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h57 ) twitter

Virgínia Fonseca, de 26 anos, mostrou nesta quinta-feira (4), que recebeu outro enorme buquê de rosas. A empresária publicou o registro pouco depois de passar três dias em um iate com o jogador Vini Jr., em meio a rumores de um possível affair. No Instagram, a influenciadora disse adorar ganhar flores. Este é o terceiro buquê que ela recebe desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, em julho, o que reforçou as especulações sobre um envolvimento com o atacante do Real Madrid. Nenhum dos dois comentou o assunto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Evento apresentará materiais de formação matemática do CNCA

