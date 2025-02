Virginia Fonseca vai de jatinho com Zé Felipe para estreia de Neymar: ‘Vila Belmiro’ Virginia Fonseca foi de jatinho com Zé Felipe de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para Santos, no litoral paulista, para ver a estreia...

Virginia Fonseca foi de jatinho com Zé Felipe de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para Santos, no litoral paulista, para ver a estreia de seu amigo Neymar na Vila Belmiro em jogo que acontece na noite desta quarta-feira (5), do Santos contra o Botafogo-SP. “Rolê de hoje está diferente! Hoje é Neyday. Pra cima!”, disse ela em referência ao aniversário de 33 anos do craque, celebrado hoje.

Leia Mais em Momento MT: