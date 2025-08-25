Virginia Fonseca viaja com os filhos e revela semana intensa de gravações: ‘Bora pra SP’
Virginia Fonseca viajou neste domingo (24), com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo no jatinho da família, ainda com...
Virginia Fonseca viajou neste domingo (24), com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo no jatinho da família, ainda com o desenho de Zé Felipe, seu ex-marido. De calça camuflada e exibindo o tanquinho, a influenciadora de 26 anos posou com as crianças antes do embarque e comentou sobre a semana intensa de gravações em São Paulo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT:
Virginia Fonseca viajou neste domingo (24), com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo no jatinho da família, ainda com o desenho de Zé Felipe, seu ex-marido. De calça camuflada e exibindo o tanquinho, a influenciadora de 26 anos posou com as crianças antes do embarque e comentou sobre a semana intensa de gravações em São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: