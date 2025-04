Visita técnica ao Bioparque Pantanal fortalece cooperação Cuiabá e MS Uma comitiva da Prefeitura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, visitou, este mês, o Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande,... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h40 ) twitter

Uma comitiva da Prefeitura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, visitou, este mês, o Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para conhecer ações do espaço reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo. Considerado uma referência em conservação ambiental, turismo científico, acessibilidade e inclusão, o Bioparque tem entrada gratuita e é administrado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A comitiva liderada pelo secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur), Fernando Medeiros, conheceu a estrutura e a gestão do Bioparque Pantanal, assim como avançou nos trâmites para a formalização de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Para saber mais sobre essa importante visita e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vai a Plenário contratação de crédito pelo BNDES para recuperação de empresas

