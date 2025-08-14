Visita técnica avalia desenvolvimento do Programa Mais Saúde com Agente em Sorriso Nesta quarta-feira (14), Sorriso recebeu a visita de acompanhamento da professora Nádia Assein Arús e da técnica Patrícia Cardoso Camilo...

Nesta quarta-feira (14), Sorriso recebeu a visita de acompanhamento da professora Nádia Assein Arús e da técnica Patrícia Cardoso Camilo Bringhenti, representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), instituição responsável pela coordenação nacional do Programa Mais Saúde com Agente. A agenda, realizada na Faculdade Anhanguera, teve como objetivo avaliar o andamento das atividades e o cumprimento das etapas previstas no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: