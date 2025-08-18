Visita técnica qualifica profissionais e melhora estratégias de atenção em saúde A Educação Permanente em Saúde é uma das principais estratégias para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h38 ) twitter

A Educação Permanente em Saúde é uma das principais estratégias para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população. Neste sentido, o município recebeu a visita do Polo Regional, que realizou uma capacitação técnica voltada à Rede de Atenção Básica e Especializada. Durante a ação, foram abordados pontos essenciais como o uso do Sisloglab, a reorganização das informações sobre campanhas, além da atualização de sistemas e estratégias utilizadas nas campanhas anuais de saúde. Esse trabalho de qualificação e acompanhamento reforça o compromisso da gestão em aprimorar processos, fortalecer equipes e garantir maior eficiência na atenção básica e especializada, resultando em um atendimento mais humanizado e resolutivo para toda a população. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Unidades de saúde abrem as portas em mais um final de semana em Várzea Grande

