Visita técnica reforça apoio da gestão municipal à agricultura familiar
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e valorizar o trabalho dos pequenos produtores, técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento...
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e valorizar o trabalho dos pequenos produtores, técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) realizam periodicamente visitas técnicas a comunidades rurais do município.
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e valorizar o trabalho dos pequenos produtores, técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) realizam periodicamente visitas técnicas a comunidades rurais do município.
Saiba mais sobre como a gestão municipal está apoiando a agricultura familiar e transformando a vida dos pequenos produtores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Saiba mais sobre como a gestão municipal está apoiando a agricultura familiar e transformando a vida dos pequenos produtores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: