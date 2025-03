Visitantes são flagradas tentando entrar com entorpecentes e cachaça em unidades prisionais Duas visitantes foram flagradas por policiais penais neste domingo (9.3), tentando entrar com entorpecentes e bebida alcoólica em duas... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas visitantes foram flagradas por policiais penais neste domingo (9.3), tentando entrar com entorpecentes e bebida alcoólica em duas unidades prisionais de Mato Grosso. Na Penitenciária Central do Estado, uma visitante usou uma garrafa infantil para tentar levar cachaça. A mulher foi flagrada durante o controle de acesso de visitantes, na entrada da unidade prisional. O aparelho de raio X apontou que ela trazia pacotes de fumo camuflados no corpo. E na garrafa infantil, os policiais penais notaram que havia bebida alcoólica.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seduc divulga lista final de estudantes que participarão de intercâmbio na Inglaterra

Projeto assegura consulta gratuita com oftalmologista para pessoas com diabetes

Número de casos de dengue e Chikungunya aumenta em Lucas do Rio Verde